購買智慧型手機時，除了作業系統、整體效能與價格外，相機拍照效果已經成了不少人挑選手機必要的考量因素。面對提高相機成像品質的挑戰，各品牌手機廠各出奇招，除了透過多鏡頭接力等方式實現高變焦之外，衝高主相機鏡頭畫素，也成為不少品牌選擇的方法之一，讓 4800 萬畫素、6400 萬畫素相機都已經屢見不鮮。然而手機廠之間的競爭沒有停在這裡，近期竟還傳出搭載 1 億 9200 萬畫素相機的手機即將問世，不曉得你是否期待！

當前最高手機相機畫素，是小米 CC9 Pro、小米 10、小米 10 Pro 以及三星 Galaxy S20 Ulra 採用的 1 億 8 百萬畫素(108MP)相機。日前經常爆料手機產業新品的微博 @數碼閒聊站 則指出，預計 5 月會有一款 SM7250+192MP 的新品。SM7250 是高通 Snapdragon 765 系列晶片的代號，而 192MP 顯然就是指出 1 億 9200 萬畫素相機。對比目前主流的手機主相機畫素，192MP 可說是相當驚人的等級。不過究竟是哪一個品牌將會推出這款手機，爆料者並未明說，而按照他的推測，可能 4、5 月這款新機就有機會亮相。

微博 @數碼閒聊站 爆出將有搭載 192MP 畫素相機的手機推出，引起網友關注。(摘自新浪微博)

在爆料人分享了這項資訊後，不禁令人想到到底 Snapdragon 765 能不能處理 192MP 畫素相機帶來的龐大資料量。畢竟，小米 2019 年 11 月發表 CC9 Pro 之際，108MP 相機僅搭配高通 Snapdragon 730G 晶片，就掀起一陣討論。預計如果 1 億 9200 萬畫素相機若搭配高通 Snapdragon 765 處理器亮相，預計這麼高的畫素很可能只能支援一般拍照功能，是否能支援 HDR(高動態範圍)這一類需要多圖疊加處理的拍照效果，等候實機驗證！

(中時電子報)