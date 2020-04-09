教師於課堂中教授相關課程時，可帶領學生在英語廊道進行學習。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市西屯區上石國小因應行政院2030雙語國家政策，首創英語有聲學習廊道，將運動、交通工具等生活化主題布置在校園樓梯和走廊上，學生使用點讀筆點牆上圖片即有英文語音，可對照圖片及英文單字學習。校長劉益嘉說，希望在校園各處打造學生隨時看、隨時讀、隨時學習的環境，提升學生英語能力。

教育局指出，為兼顧學生英語聽、說、讀及寫的能力，上石國小主任閔柏惠與英語教師選材，由老師張格逢及校內教師將職業、運動、樂器、家庭樹、交通工具等，生活化主題布置在學生每天必經的樓梯和走廊上；讓英語與生活結合，教師於課堂中教授相關課程時，也可帶領學生在英語廊道進行學習。

閔柏惠表示，上石國小也購置雙語有聲圖書，家長會長陳國全、榮譽會長楊勝得亦捐贈雙語相關教材，增加學生學習管道；家長在孩子閱讀習慣的培養上很有經驗，唯獨在英語圖書伴讀方面較沒信心，期望增加雙語有聲教材後，讓親子閱讀時光更多元。

教育局強調，市府為培養學生世界觀與全球視野，舉辦英語希望傳愛專車等，希望結合各界資源，給學生不同體驗，營造有趣且生活化的英語學習環境，打開國際視野。

(中時 )