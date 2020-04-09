台灣近年來四處可見「夾娃娃機」，機台內商品琳瑯滿目，甚至出現按摩棒、飛機杯等物。北市某夾娃娃店傅姓負責人因擺放成人商品，遭台北市府裁罰2萬元，他不服提告請求撤罰，批評市府「跟土匪沒二樣」，但台北地院認為處分合法，判他敗訴。

台北市政府去年上半年共收到73件陳情案件，指夾娃娃機內陳列飛機杯、自慰杯、按摩棒、跳蛋等成人商品，有害兒童及少年身心健康，社會局稽查認定其中35件違反《兒童及少年福利與權益保護法》，每件裁罰2萬元，傅男也是其中之一。

傅男提訴願遭駁，再向北院提行政訴訟，主張商品外盒名稱是「我愛可樂杯」，並無自慰杯照片，盒內裝的是玻璃杯，且超商也有賣「可樂杯」，難道超商違法？社會局只憑幾張照片就開罰，跟土匪沒有二樣，法律沒有規定商品外盒不能印「我愛可樂杯」字樣，他被亂開罰的損失找誰拿？請求撤銷原處分。

社會局抗辯，去年1月間接獲民眾檢舉，隨即函請傅男陳述意見，傅男當時回覆雖稱盒內商品是內衣、內褲、項鍊、手鍊等女性衣著配件，因外盒印有美女照，被誤會成情趣用品，但稽查人員實地訪查，確認「我愛可樂杯」就是自慰杯，屬於成人用品。

社會局並指，任何人可自由進出該夾娃娃機店，傅男未採取任何防護措施，可預見有兒童或少年會利用該機台選購成人商品，違反兒少法事證明確。

法官勘驗照片後，認為夾娃娃機內除了「我愛可樂杯」商品，還陳列男性生殖器外觀的按摩棒，並充斥女性裸露胸部、臀部圖片的宣傳與包裝，網路搜尋「我愛可樂杯」，也可發現是男性自慰用品，因此不採傅男主張，判他敗訴。

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(中時 )