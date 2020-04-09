新北市一名陳姓男子去年6月闖進瑞芳某國小，鎖定女童小芳（化名）慢慢靠近後，便對其上下其手，更一度將狼爪伸向小芳下體猥褻，嚇得小芳趕緊掙脫，不料陳男竟變本加厲說：「給你100元，讓我摸一下就好。」行徑惡劣。之後警方雖將陳男逮捕，不過陳男因在審理期間就死亡，所以法院予以不受理判決。

據判決書指出，陳男闖進國小內後，看見未滿14歲的小芳，先找藉口靠近，之後伸手抓住小芳手腕，一把環抱住她，接著撫摸小芳大腿，還用手指用力摳她的外陰部。

小芳嚇得連忙掙脫，豈料陳男依舊不罷手，甚至表示「給你100元，讓我摸一下就好」，驚得小芳大叫「不要」後逃跑。警方獲報循線逮捕陳男，並依加重強制猥褻罪，將他函送法辦，檢察官也依法將陳男起訴，但由於陳男在法院審理期間死亡，法官認定依法律規定，被告已經死亡，諭知不受理。

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(中時電子報)