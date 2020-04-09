民代為民服務內容五花八門，一年365天都處於工作狀態，顏莉敏身為台中市議會最年輕首位女性副議長，日前接受台中市文華高中學生專訪時回憶透露，她臨危受命在選前半年披戰袍，天天跟時間賽跑，壓力大到每晚以淚洗面。

生涯規劃是高中必備課程，為日後大學和科系選擇鋪路，文華高中學生何千語等3人，對18學群中的法政學群感興趣，特地採訪副議長顏莉敏提出10多個問題，包括為何選擇這個行業、工作時數、如何紓壓、遇挫折怎麼辦？顏莉敏也見招拆招，有問必答滿足同學。

顏莉敏指出，議員服務選民，毫無假日可言，一年365天都在工作狀態，跑行程有時需清晨起床，回到家已經半夜；另外，選民請託案件，若礙於法令因素而無法幫上忙，她會感到挫折。顏莉敏更透露，上一屆選前6個月才臨危受命，在父親對外宣布她參選議員那刻起，天天跟時間賽跑，壓力大到每天晚上躲在房間偷哭。

同學何千語說，國小時期就喜歡看電視新聞及閱讀報紙，特別關注政治議題，進而對政治人物產生好奇，顏莉敏是台中市議會首位最年輕女性副議長，在經過深入訪談後，了解到民代甘苦，也進一步探索未來生涯。民代不僅要面對選舉壓力，當選後還要全年無休為民服務，他們不畏辛苦，仍樂在其中，真的很感動！

(中時 )