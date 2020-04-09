台東縣1位田姓漁民9日在蘭嶼外海捕抓鬼頭刀時，竟在船邊發現1隻5至6公尺長的豆腐鯊，他不顧正在抓魚立即拿起手機錄下這隻美麗豆腐鯊身影，田姓漁民表示，豆腐鯊不怕人，老一輩漁民稱之「憨鯊」，非常可愛。

俗稱豆腐鯊的鯨鯊目前名列國際自然保育聯盟IUCN紅皮書瀕危物種，是目前世界上體型最大的魚類，尚未禁止捕抓前，因豆腐鯊肉質鮮嫩在夜市、快炒店及餐廳常見，台灣也因此被冠上吃豆腐鯊惡島之名。

田姓漁民說，當時他正在捕抓鬼頭刀，海中游過來一道黑影，仔細一瞧竟是海中嬌客豆腐鯊，他不顧正在捕魚馬上拿起手機錄下豆腐鯊美麗身影。

因為豆腐鯊個性溫和，身上帶有白色小斑點，老一輩漁民稱之「憨鯊」或「大憨鯊」，看起來呆呆的不怕漁船，常常會游過來跟漁船玩耍，相當可愛，這是今年首度遇見。

豆腐鯊因不會傷害其他魚種，個性溫和又有「海洋中溫柔巨人」美名，過去因肉質鮮美遭人類捕食，數量日漸稀少，要見到其身影美麗可以說是相當不容易。

(中時 )