陳淑芬／台中報導

女子「小莉」指控33歲吳姓前男友，交往時稱懷孕一定迎娶，但她懷孕後，竟態度丕變拒婚，雙方簽分手協議，「小莉」引產後，不滿吳男態度而告強制性交；吳男稱，他不想太快步入婚姻，但女方逼婚，雙方因婚事起爭執。檢方認為，男女因兩情相悅而有親密性交關係，結婚要看雙方意願，因故拒婚並不構成強制性交罪，而予以不起訴處分。

「小莉」指控，她與吳男在單身聯誼活動認識，兩人在2019年6月正式交往，吳男甜言蜜語說願意跟她攜手共結連理，如果她懷孕了一定迎娶共組家庭，她信以為真，與吳男至8月期間在住處及汽車旅館共發生5次性關係，並發現懷有身孕，她告知吳男，他竟態度丕變拒婚。

「小莉」表示，她在同年9月間與男方簽立分手協議，男方不希望生下孩子，願意負擔引產醫藥費及坐月子中心費用，但是後來孩子拿掉後，男方竟連「一句關心問候」都沒有，她很不滿吳男處理感情態度，認為吳男利用詐術與她性交，憤而控告性侵。

吳男指稱，兩人交往感情甚佳，承諾以結婚為前提，他並沒有不娶的意思，知道「小莉」懷孕，也希望她將寶寶生下，但他不想太快進入婚姻，是女方一直逼婚。事後，兩人因婚事發生爭執。

檢察官以雙方LINE訊息對談內容，認為與熱戀情侶並無不同，難以認定吳男是以詐術。男女交往只要是兩情相悅，他人自無從過問，至於是否結婚要看雙方意願，縱使男女交往有親密行為，因故拒絕結婚，難以認定有妨害性自主的違法行為，以罪證不足予以不起訴處分。

(中時 )