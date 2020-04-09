前國民黨主席洪秀柱開闢的「護憲保臺論壇－柱姐開講」，昨天邀國民黨立委唯一具有軍事專業背景的吳斯懷，探討當前疫情對國防安全的影響及對政府提出「超前部署」的真相，認為應在有法律依據下更具體與完整的行動方案，而非以喊口號的文青式執政。

對於目前許多國家在防疫上都已動用到軍隊，若我國在控制疫情方面決定動用軍隊投入防疫，洪秀柱認為，國家安全的經費分配和法源依據，在蔡英文總統一直不肯宣布緊急命令負起責任下，是否有法源依據動用國家軍隊人力？經費的分配是否會影響戰力？吳斯懷明確提到在人力部署方面，若沒有明確的統一指揮權，將造成中央和地方政府在軍方人力的指揮上模糊不清。

針對臺海區域安全，兩人也談到今年3月美國在台協會主席莫健對臺灣提出示警，需要做好戰爭的準備。而蔡英文曾在總統大選勝選的公開演講，表示已做好戰爭的準備。這是十分具有挑釁意味地宣示。連前副總統呂秀蓮都看到兩岸戰雲密布，已經達到越過海峽中線的危機下，朝野都需要考量臺灣2300多萬人的安全，應以追求區域和平為目標，而非將國家推向戰爭的險峻情勢，造成兩岸關係更加緊張不安。

洪、吳也憂心，倘若真的兩岸發生戰爭，很明顯地政府沒有準備好，這樣人民能準備好嗎？

(中時 )