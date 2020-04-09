尚智國小校史資料移至南榮國小保存，未來校地規畫利用還有待討論。（許家寧翻攝）

走過逾半世紀的基隆市尚智國小，隨著三坑煤礦停採，人口逐漸外流，加上少子化趨勢，學生人數持續下探，今年度一年級新生更首度掛零，6月底畢業典禮後，全校只剩14人，基隆市教育審議委員會決議停辦，宣布8月1日正式吹熄燈號。

尚智國小前身為私立力行中學，因校招生狀況不佳，1963年被基隆市府收購改制為小學，適逢三坑煤礦產業興盛，三坑仔、豆菜寮大批礦工子弟就讀，全校曾多達24班，近千人盛況，礦坑在1975年停採後，也逐年銳減至目前6班、21人。

尚智國小近年因學區人口老化，加上附近1公里內還有仁愛、成功及南榮國小，讓招生更顯困難，近10年來學生皆不足70人，面臨併校、停招壓力，校方3年來努力提出轉型計畫，進行特色課程和合作協同教學，但情況未見好轉，去年新生為0人。

市長林右昌表示，教育處召開公聽會，討論尚智國小停辦相關問題，經基隆市教審會決議8月1日起停辦。目前尚智國小幼生、師生已完成適妥的安置計畫，教育處後續也會持續關注與追蹤，並請安置學校提供學生學習適應協助與輔導。

林右昌說，尚智國小雖然停辦，但仁愛區南榮國小、成功國小與仁愛國小各具辦學特色，另尚智國小長達58年的校史資料，也會移至相距550公尺的南榮國小妥為保存，未來原校地的規畫與發展，也會納入各方意見，以社區共榮為目標。

(中時 )