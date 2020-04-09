IC載板暨印刷電路板（PCB）廠欣興（3037）2020年首季合併營收創歷史第4高，美系外資認為主要受惠載板需求暢旺，帶動首季表現優於預期，看好第二季營收有望續揚、對毛利率正面看待，調升今明2年每股盈餘（EPS）預期3％、維持優於大盤評等、目標價60元。

欣興2020年3月自結合併營收75.3億元，月增達20.85％、年增達26.37％，登近5月高點、改寫同期新高。累計首季合併營收205.67億元，雖季減8.88％、仍年增19.07％，續創同期新高、亦創歷史第4高。

美系外資出具最新報告，認為欣興3月營收顯著成長，除受惠高密度連接板（HID）出貨遞延效益，載板、PCB、軟板等其他產品亦有顯著成長，帶動首季營收優於市場預期6～10％。其中，載板營收預估年增逾3成、首度突破百億元，貢獻占比估自40％提升至近50％。

展望本季，美系外資預期，因美系手機客戶備貨減少，恐使HDI營收季減8～9%，高於原先預期的季減3％。不過，非手機應用可望帶動PCB、軟板稼動率回升，加上載板持續受惠強勁需求及較有利價格，預期欣興第二季營收仍可望季增2％，並對毛利率表現正向看待。

美系外資預期，欣興今年HDI營收估衰退4～6％，低於先前預期的持平或小增，但因HDI平均價格較高、且預期手持裝置出貨將年增逾1成，在載板業務營收及獲利展望可望優於預期下，調升今明2年每股盈餘預期3％，維持「優於大盤」評等、目標價60元不變。

(時報資訊)