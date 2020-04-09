教育部在7日突然一紙公文，要求全國各級學校全面禁止有資安風險的視訊軟體ZOOM，讓為了防疫遠距教學，已鑽研ZOOM使用一個多月的各級學校，尤其是大學「人仰馬翻」，許多學校應變不及，抱怨連連。國民黨立院黨團今天則召開記者會，替各級學校請命，除了嚴厲抨擊教育部突然要各校停用ZOOM遠距軟體，又無相關配套措施，不顧各級學校老師、學生權益，應向全國師生講清楚，教學內容與資安疑慮的關係為何？更換軟體配套措施為何？尤其更換軟體所需支付費用，更應由教育部從防疫特別預算編列，補助各級學校。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，受疫情影響，教育部要求各級學校超前部署，「停課不停學」，做好遠距教學演練模擬準備。除台北市的「酷課雲」外，教育部推薦多個遠距視訊軟體，zoom是其中之一，由於zoom操作方便，學校老師早做好zoom軟體操作、演練準備，現在教育部突然喊停用zoom，讓早已做好該軟體操作訓練的各級學校老師譁然，質疑教育部若zoom有資安疑慮，為何不早在選擇推薦遠距軟體之前，先做好資安審查？現在各級學校老師都完成zoom軟體操作訓練，甚至已開始使用，教育部說停就停，配套措施在哪裡？又該建議使用哪種軟體？

林奕華並質疑，教育部口口聲聲尊重大學自主，難道現在大學老師使用哪個軟體作為教學工具，都還要事前先經過教育部審查？林奕華質疑，政府不是為了疫情一一成立「國家隊」，為何只有遠距教學軟體沒有「國家隊」？當老師們都已經「準備好了！」，教育部竟然重新按下「歸零鍵」，她要求教育部，既然下達停用zoom，應儘速告訴老師，配套措施何在？

教育部突禁用zoom軟體，傳出讓地方縣市教育單位大地震，必須緊急重新選找軟體，重新上線、觀摩、學習和模擬，國民黨立委萬美玲質問，教育部突然禁用zoom的原因，只是因為行政院認為有資安疑慮，要求各級政府機關一律停用，但為何連教學都有資安問題？是否因為蔡政府「逢中必反」連教育也不放過？教育部難道忘了，在大專院校有許多陸生，他們在課堂上也經常錄音、錄影，做為日後課業參考，當初開放陸生來台，不就是希望藉由大陸年輕人來台體會台灣自由民主的價值，倘若zoom軟體真有陸方監控，何不讓他們藉由監控來了解台灣本土文化、了解台灣民主價值呢？既然台灣強調反滲透，又何不利用zoom軟體來「反反滲透」回去，讓陸方了解「台灣價值」？

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(中時電子報)