民眾黨立委蔡壁如今(9)日針對將戶籍遷到高雄一事表示，遷戶籍是私人因素，並不是選舉考量。對於外界關心民眾黨是否想在罷韓事件中趁機布局，蔡壁如則回應，她的政治態度很簡單，「應該是被問才開始想」對於未來的事情沒辦法現在回答。

高雄罷韓行動目前已通過第二階段連署審核，預計罷免投票會在六月舉行，根據媒體報導，蔡壁如遷戶籍的時間點約在二月或三月，若高雄市長韓國瑜真的被罷免，時間點上剛好可以趕得上補選，不免引發外界聯想。民眾黨發言人蔡峻維則強調，此為蔡壁如委員個人隱私，非為選舉考量，無須過度解讀。

蔡峻維指出，蔡壁如作為民眾黨組織發展部召集人，假日也常在中、南部地區服務選民，希望能達成南北均衡，她本人也以身作則深耕南台灣，未來也會和在地的民眾黨立委張其祿共同合作，目前民眾黨從上到下一切以防疫為重，對於未來可能發生的罷免投票、補選一事，皆尊重高雄在地民意。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)