譚德塞昨天公開直斥台灣對他人身攻擊長達三個月，洪孟楷認為此舉是轉移焦點。（圖／洪孟楷臉書）

針對世界衛生組織秘書長譚德塞，在記者會上點名台灣對他人身攻擊，立委洪孟楷今（9）日表示，譚德塞用辱罵台灣來轉移疫情控管失靈的焦點，「分明柿子挑軟的吃，看準台灣不是WHO會員，呼籲譚德塞應向台灣及全世界道歉。

洪孟楷表示，根據世界衛生組織的宗旨跟目標，其中包含協助全球對抗疾病，而這次的新型冠狀病毒，到目前為止已經讓全球有超過140萬人確診，美國更是高達1萬3千多人死亡；因為人為的疏忽跟通報動作慢，而造成病毒不斷地傳染，難道不是世界衛生組織應該要負起的責任嗎？

「只敢挑台灣來針對，這不是轉移焦點，什麼才是轉移焦點？」洪孟楷指出，台灣到目前為止都還不是世衛組織的會員，且確診死亡人數控制得宜，所以真要咒罵或怪罪譚德塞者，台灣絕對不是第一個。

洪孟楷批評，看著全球都被疫情籠罩，譚德塞的記者會只會讓人更加的心寒，也這樣的政治口水才是讓全球疫情嚴重的主因，要求譚德塞引咎下台，並向台灣及全世界一個正式的道歉。

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(中時電子報)