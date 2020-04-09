口罩新制上路首日，北市藥局再現排隊人潮，甚至有網友PO出「這次都排到人家屋子裡」的畫面，大約是平常人數的4倍，解除單雙號限制，民眾都想搶在首波拿到口罩，藥師也抱怨，9片口罩分裝比平時更費力，也怕數量會算錯，還要維持社交距離，累死藥師；不過記者實際走訪不少藥局因排隊人潮過多，也很難維持1公尺的社交距離。

口罩限量再開放，民眾從9日起，每2周可拿到9片口罩，並取消單雙號的限制，許多民眾搶在首日一早就到藥局排隊，對民眾而言相當方便，但不少藥師抱怨，工作量更增加，人手根本不夠，且裝口罩用的信封已快裝不下9片口罩，北市某藥局藥師指出，政策實施首日，還要管理排隊民眾保持社交距離，有些人也會因號碼牌很快就發完，失去理性，對藥師動怒，藥局真的很難做。

北市藥師公會理事長黃金舜指出，口罩量從過去大人600片小孩、200片的量增加3倍，現在是大人1800、小孩200片，光工作量平均下來就要5小時以上，許多藥局也因此無法負荷退場。黃指出，這次退場的藥局有200多間，主要都是1人藥局沒辦法克服，要維持訂貨、調劑等工作，還要包口罩跟販售，如沒有志工協助，真的很難。

排在隊伍人潮中的李太太說，「有預測到第1天人潮會較多，比平常更早來排隊，下午1點才開始發放口罩，大約早上10點半就來了。」黃金舜指出，是因北市人口較密集，才會出現排隊人潮，預估下周就會減少。

(中時 )