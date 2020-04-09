美國總統川普槓上世界衛生組織（WHO），批評其立場過於偏向大陸，指責該組織行動太慢，引來WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對他隔空嗆聲。紐約時報指出，事實上自疫情爆發以來，WHO並非首次面臨這樣的批評，而這間主掌全球公衛資訊的國際組織之所以遭猛烈砲轟，主要有三大原因：對於大陸早期失誤未能向其施壓、遲遲不宣布全球衛生緊急狀態，以及大陸在WHO影響力的增長。

報導指出，其實並非只有川普為公開批評WHO的政治人物，包括日本副首相兼財務大臣麻生太郎稱與大陸關係過度密切的WHO已成為「中國衛生組織」，而台灣官員也指出WHO忽視了有關該病毒的早期警告。這些批評聲音主要針對WHO過度信賴最初嘗試掩飾疫情大陸政府，以及WHO秘書長譚德塞在宣布全球衛生緊急事件方面行動太慢。

報導分析WHO遭到批評的主要原因。首先是大陸早期失誤未能向其施壓，去年12月武漢剛爆發原因不明的肺炎時，不僅吹哨者醫生李文亮遭警方打壓造謠，並一再淡化疫情嚴重性；到了1月中旬病毒已傳播至大陸境外，而此時陸國家衛生健康委員會專家王廣發仍表示，「疫情可防可控」，並表示未發現明顯人傳人證據，這些說法都為WHO所接受。對此，西頓霍爾大學（Seton Hall University）研究大陸的全球衛生專家黃嚴忠表示，WHO應該更強硬，特別是在危機初期，存在掩蓋和不作為的時候。

其次，WHO遲遲不宣布全球衛生緊急狀態。報導指出，儘管病毒已擴散至大陸境外6個以上國家，並迫使湖北武漢於1月23日封城，但WHO仍不願意宣布這是全球衛生緊急事件；當時WHO官員表示，討論疫情的委員會在是否宣布緊急事件問題上出現分歧，但最後結論是現在下定論仍為時過早，另有官員還說，WHO認為這樣的聲明可能會對大陸人民產生影響。

而在美國宣布禁止有大陸旅行史的外國人入境後，WHO似乎再次遵從陸官員立場，稱旅行限制是不必要的，而該組織在3月11日正式將新冠病毒傳播列為大流行。一些專家認為，該組織遲遲沒有作出這類聲明，剝奪了其他國家為醫院應對大量湧入的患者做好準備的寶貴時間。巴黎非營利組織蒙泰涅研究所（Institut Montaigne）亞洲事務高級顧問戈德蒙（Francois Godement）表示，WHO拖延或不情願全面提出這個問題，幫助了那些想要推遲做出艱難決定的人。

WHO對此則辯護，稱大陸自去年12月31日首次報告疫情以來，已提醒成員國注意新冠病毒的重大風險和後果，並持續向各國提供相關訊息。

報導最後指出大陸在WHO的影響力正在增長，也是引起批評的主因之一。其中，中國大陸國家主席習近平將美國主導的全球秩序視為大陸崛起為超級大國的障礙，他把加強北京在世界衛生組織等國際機構中的影響力作為一項優先任務，近年來，北京通過其他方式擴大了自己在該組織中的影響力，並指出未來幾年，若西方政府像川普威脅的那樣退出該組織的話，大陸在WHO的作用可能會繼續增強。

對於主要的批評聲音，該機構的辯護者說，這個國際組織對任何一個政府能行使的權力都是有限的，並且已經盡了最大努力處理這次前所未見的公衛威脅。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也表示，要如何評價WHO在這次防疫的成敗，需要時間來評估。

(中時電子報)