靜宜大學財工系「金融與人工智能實驗室」團隊，與全國多個縣市稅務局「官學合作」，推動智慧稅務及大數據分析。（陳世宗攝）

靜宜大學財工系運用地籍圖GIS資訊，建立地價稅無人機清查系統，大幅提高稅務工作效率並保障人員安全。（陳世宗攝）

靜宜大學為台中市政府地方稅務局開設「無人機操作」教育訓練課程。（陳世宗攝）

靜宜大學財務工程學系「金融與人工智能實驗室」團隊，與全國多個縣市稅務局「官學合作」，推動智慧稅務及大數據分析。財工系主任黃國卿說，與嘉義縣財稅局合作「稅務加值應用系統」、「房地資料勾稽及全面座標化」、「大數據科學應用於房屋地段率分析建模」等，提供全國稅務創新服務。

黃國卿表示，該系與公部門進行官學合作，達到稅率公平及增加政府稅收等目標，成效深獲肯定。並帶領學生共同參與，能提升所學專業、增進分析及解決問題的能力，並熟悉科技實務應用，從中獲得成就感，對未來就業有很大的幫助。除嘉義縣外，高雄市、台中市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣等稅務局也都是合作夥伴，未來會有更多縣市稅務局加入合作。

財工系教授田慧君說，該系成立「金融與人工智能實驗室」，運用金融與人工智能相關技術，專注於數據分析與建模、資料庫建置、建立智慧資訊系統等。與嘉義縣財稅局合作之初，面臨很大挑戰；經雙方腦力激盪，從稅務資料的釐正勾稽及清查運用、房屋稅地段率分析建模到無人機等合作，逐步發展，日趨成熟。

什麼是「智慧稅務」？田慧君舉例，很多房屋興建及居住後，因屋主未辦理房屋登記，以致政府課不到房屋稅。靜宜協助清查發現，每個房屋雖都有門牌，但門牌與房屋稅，卻分屬「戶政」及「財政」機關管轄；靜宜透過勾稽與串聯不同機關的資料，就能篩選未繳納房屋稅的房屋。

田慧君指出，房屋稅每幾年就會調整，以前透過稅務人員實際現勘瞭解後再進行調整，但缺乏科學化依據，以致標準不一，常引發爭議。財工系收集幾十萬筆房屋座落位置等相關資料，分析其生活機能、交通位置、教育設施、商業繁榮度等，建立科學分析模組，讓稅務人員可根據相同條件調整房屋稅率，達到租稅公平目的。

「智慧稅務」合作中，最特別的是無人空拍機應用於地價稅清查！例如，常有民眾在農地經營資源回收場，違反使用規範，再透過養狗看守等，阻礙稅務人員進入實地清查土地使用狀況及測量違規使用面積。

(中時 )