台股近期波動劇烈，華南永昌證券因權證交易避險不及，損失高達34.13億元，立委關注後續。立委高嘉瑜9日質疑是否內控出現重大缺失？金控誰要負責？金管會主委顧立雄表示，目前該案分二路追查，一是通案部份，一是個案部份，已請證交所專案查核，預計2周內有報告出來。

高嘉瑜指出，華南永昌證券公告因權證避險不及導致大虧34億等於虧掉過去七年獲利，從3月12日爆發至今已近1個月的時間，金控董事公股占8位，誰要為這次的損失負責？

顧立雄指出，在通案部份，已全面清查所有證券商自營部門是否也有相同狀況，經調查，截至2020年2月底，券商損失還在可控範圍，所以這是個案狀況。

在個案部份，顧立雄指出，華南永昌證主要是避險不及造成的，目前已先實施穩定措施，針對市場相對應需要的避險部位已先作了。就金管會主政部份，已派證交所專案查核對公司進行調查，看財務、業務、公司管理層面、風控等是否有疏失，預計二周內會有報告出爐。至於人員疏失責任是財政部主政，目前華銀的資本適足率仍在法定要求之上。

華南金控董事長張雲鵬則指出，金控風管及稽核處都已在對證券查核，目前了解，華南永昌證有超過風險胃納的情況，在不對的時間賣出過多認售權證，又沒有充份避險，在股市大跌時才再作避險，那時價格已很高，導致虧損擴大。

華南永昌在2020年3月24日公告，因衍生性商品「指數型認售權證」避險不及，導致虧損34億元，之後再增加期貨空單做避險時，又遇指數反彈上漲，空單反而變成「超避」，擴大虧損到47.59億元，也就是從3月12到23日短短8個交易日虧掉過去7年獲利33.12億元。

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