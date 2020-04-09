原子邦妮收錄在新專輯《在名為未來的波浪裡》中的歌曲〈知。覺〉，MV呈現浩瀚美麗的南半球沙漠令人驚艷，搭配主唱查查的流星眼妝和夢幻粉紅色前衛造型，彷彿沙漠中的精靈，超乎歌迷想像。成員兩人獨立完成的MV拍攝十分艱辛，為了取景廣大浩瀚的沙漠，羽承因身為導演無法入鏡，需要由主唱查查獨自攀登至沙漠高點和深處拍攝，且因為沒有對講機，兩人全憑直覺行動。

要在沙漠中拍攝絕非易事，除了要頂著高溫，難以睜開雙眼的超大風沙，刺眼的陽光，還要對抗極度不穩定的地勢，查查打趣說道，要感謝導演羽承的超強攝影，才能捕捉到「僅有」的完美畫面。羽承也坦言，沙漠中的拍攝瞬息萬變，必須運用直覺，稍有猶豫美好的畫面就不見了，是一場跟時間的賽跑，不久前拍攝上一支作品〈在名為未來的波浪裡〉拍攝冰天雪地，這次又挑戰沙漠，由於不同天氣有完全不同的工作方式，對兩人而言，全程都是各種學習跟挑戰。

近期演藝產業深受新冠肺炎疫情影響，不是停工就是延期，原子邦妮三月份的簽書會也因此取消，但即使疫情延燒，她們仍推出新歌，利用MV美景療癒樂迷們的心；此外，兩人也向支持他們的樂迷喊話，一同防疫注意身心健康，相聚不急於一時，期待在不久以後，能夠在演唱會現場毫無顧忌的和大家分享音樂。

子邦妮為了拍MV特地前往沙漠取景。（滾石提供）

(中時 )