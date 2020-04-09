黑山羊活潑好動又親人。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

黑山羊對林家來說意義重大，警方摸黑搜尋終於在工寮屋頂找到。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

林婦家人PO文向警方致謝。（摘自通霄人(讚)出來）

苗栗縣通霄鎮楓樹里林姓婦人8日下午近6時許，發現家裡唯一養的1隻黑山羊不見了，難過不已，家屬苦尋不著黑羊趕緊報案，警民合作搜尋周邊地區，歷時半小時終於在距離住家後方約200公尺處的工寮屋頂上發現黑羊，林婦笑顏逐開，因為那隻羊對林家人來說別具意義。

林家媳婦表示，那隻雌性的黑山羊是家裡唯一圈養的寵物，是過世的公公留下的「手尾羊」，公公就怕他的離世會讓婆婆孤單寂寞，因此希望這頭黑羊能夠繼續陪伴婆婆，婆婆也常常牽著牠去散步，黑羊乖巧聰明，且活潑好動討人喜歡，是林家重要的一份子。

8日下午5點50分，80歲的林姓婦人發現黑羊的繩索被解開，她心急如焚找了好久都找不到，情緒非常低落，家屬得知後報警協尋，烏眉派出所員警葉成豪接獲報案，立即前往現場了解狀況，並與林婦家人及鄰居約5人分頭尋找，過程中不時聽見樹叢間沙沙作響，最後一行人轉往住家後方查看。

警民歷經半小時搜尋，終於在林宅後方約200公尺處的工寮屋頂，發現被綁住黑山羊，大夥兒連忙從工寮旁的小山坡攀爬至鐵皮屋頂，小心翼翼地將黑羊抱下來，林婦頓時破涕為笑，喜悅心情展露無遺。林家媳婦8日晚間特別在地方臉書PO文向警方致謝，大讚警方辦案高效率，也提醒大家嚴防竊賊上門。

通霄警方呼籲，民眾平日都要有預防犯罪（防竊）觀念，住宅四周裝設監視器系統設備，並發揮鄰里守望相助機制，防止治安事件發生，以保障自身財產安全。

(中時 )