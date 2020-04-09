邊境緊張 巴基斯坦擊落印度無人偵察機 13:192020/04/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴基斯坦三軍公關部（Inter Services Public Relations，ISPR）說，一架印度無人機周四在森克段（Sankh Sector）飛越印巴邊界的「控制線」（Line of Control，LOC）而被擊落。 據俄羅斯新聞網9日報導，巴基斯坦軍方指稱，印度在挑釁行動中，讓這架無人偵察機入侵該國邊境600公尺，企圖偵察森克段。 而就在前幾天，印度當局才聲稱，巴基斯坦最近進行大規模滲透。本周稍早，有5名印度特種部隊在「控制線」附近的激烈衝突中遇害。 (中時電子報) #巴基斯坦 #印度 #偵察 #間諜 #無人機 #邊境 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 美代理海軍部長罵人笨蛋一趟730萬 - 軍事 邊境緊張 巴基斯坦擊落印度無人偵察機 - 空軍 美國空軍A-10攻擊機 緊急迫降人員無礙 - 軍事 美國航艦卡爾文生號 完成大修離開船塢 - 軍事 日本首艘鋰電池潛艦凰龍號返回吳港 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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