巴基斯坦三軍公關部（Inter Services Public Relations，ISPR）說，一架印度無人機周四在森克段（Sankh Sector）飛越印巴邊界的「控制線」（Line of Control，LOC）而被擊落。

據俄羅斯新聞網9日報導，巴基斯坦軍方指稱，印度在挑釁行動中，讓這架無人偵察機入侵該國邊境600公尺，企圖偵察森克段。

而就在前幾天，印度當局才聲稱，巴基斯坦最近進行大規模滲透。本周稍早，有5名印度特種部隊在「控制線」附近的激烈衝突中遇害。

(中時電子報)