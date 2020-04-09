寒軒陽明店貼出歇業公告。（翻攝網路）

高雄老字號寒軒飯店旗下的陽明店不敵新冠肺炎疫情衝擊，決定4月10日起歇業，87名員工資遣或是轉任。據悉，陽明店嚴重虧損，原本每月營收得1500萬至2000萬元才能收支平衡，但3月減到300萬元。勞工局則說，陽明店並未提出大量解雇通報，也未接獲相關勞工申訴。

知情人士透露，陽明店開業8年，整棟以餐飲為主頁，但此波疫情來得又猛又快，對餐飲業衝擊難以預料，陽明店婚宴、團體聚餐都沒有了，飲茶也只有零星客人，飯店生意難以做下去，今年2月平均月收入只有500萬、3月更只到300萬元，根本無法支撐下去。

據了解，寒軒國際飯店部分也在苦撐，內部人士透露，整體業績「雪崩式」下滑，住房率只剩1成，桌菜訂單全取消，連午餐開出299元也沒人上門，只有便當還算賣得不錯，平均單日賣300至500個，目前配合政府防疫，希望先度過疫情。

勞工局主祕皮忠謀指出，目前沒收到資遣通報或是大量解僱等相關通報，但已派員到場了解，是不是有在不違反到勞動權益的情況下，進行事業經營調整。

寒軒公告指出，因全球疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布「強制保持社交距離』(室外1公尺，室内1.5公尺社交安全距離)，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，寒軒餐旅事業集團配合政令調整集團各店營運空間，期能提供消費者更完善的服務。

公告提到，寒軒餐旅事業集團旗下「寒軒陽明飯店」自4月10日起暫停服務。歡迎舊雨新知仍秉持對寒軒餐旅事業集團長久以來的支持與愛護，持續蒞臨旗下寒軒和平店、寒軒國際大飯店、高雄商旅，倘若持有各通路上販售寒軒陽明飯店餐飲票券的持券人，可於寒軒餐旅事業集團旗下各店繼續使用。

(中時 )