光學鏡頭廠-玉晶光(3406)3月合併營收為10.17億元，月增46.77%，為歷年同月新高，儘管新冠肺炎疫情對智慧型手機市場衝擊不小，但玉晶光表示，目前客戶訂單穩定，尚未見到變化，美系外資也維持力挺玉晶光，持續給予「建議買進」評等，不過玉晶光因短線股價漲幅已大，今天盤中股價由紅翻黑。

受惠於廈門廠復工順利，復工率快速拉升，且客戶訂單需求穩定，玉晶光3月合併營收10.17億元，月增46.77%，年成長118.38%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為26.92億元，年成長142.07%。

大立光於3月合併營收公布後預告4月拉貨動能將較3月下滑，不過玉晶光表示，目前客戶訂單看起來還OK，沒有見到變化，不過由於疫情不明朗，後續還是要看客戶。

玉晶光3月營收公布後，力挺玉晶光的美系外資維持原有看法，美系外資表示，玉晶光第1季營收與預期相符，由於蘋果iPhone SE2的貢獻，我們預估玉晶光4月銷售可望保持與3月相近，我們認為，玉晶光今年產能擴張計劃執行得很好，目標是應用於iPhone 12系列的7P和ToF鏡頭，預期公司將在今年下半年分配到20%的7P和50%的ToF鏡頭，和其他蘋果供應鏈相比，玉晶光能夠拿下更多iPhone相機鏡頭，並實現更強勁的銷售和利潤成長，維持「建議買進」評等及目標價670元。

(時報資訊)