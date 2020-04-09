新冠肺炎蔓延全球，失聯移工被認為有可能成為防疫破口。台中市警察局清水分局大秀派出所警員陳柏宏、王律智日前執行臨檢勤務時，發現44歲葛男駕駛疑似超載的自小客貨車，當場查獲6名印尼籍逾期居留移工。由於現值防疫期間，警方現場提供口罩及酒精消毒，6名移工訊後解送移民署台中專勤隊處置。

警方表示，由於轄區內的重劃區有許多大樓新建案，急需大量臨時工，葛姓男子僱請大量非法移工並集體以廂型車載運。當時員警將車輛攔停要求車內所有人出示證件，駕駛還辯稱其中1名非法移工是他親弟弟，且患有身心障礙無法溝通意圖規避盤查。

由於現場6人無法提供證件確定身分，員警將所有人帶返所查證。經了解這6名印尼籍移工，其中5名男性皆持觀光簽證來台逾期居留約1年多的時間，逃亡期間都靠打零工賺錢維持生計。

另名女性看護已來台長達7年，2019年底遭通報行方不明，原來是和持觀光簽證來台的丈夫一同打零工賺錢，此次遭逮後，他們說要回去印尼看看好久沒見到的7歲兒子。

大秀派出所所長賴進忠表示，現正處於防疫期間，不論本國人、外國人都要加強相關消毒防疫措施，警方也會加強盤查，防堵疫情擴散的可能性。另呼籲民眾勿僱用未經勞動部許可的外籍移工，如非法容留外國人，依就業服務法規定可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，還要負擔非法移工查獲留置的收容費與遣返費。

(中時 )