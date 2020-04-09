世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞昨天怒罵台灣人對他進行人身攻擊，外交部隨即要求更正道歉。對此，國民黨團總召林為洲說，社群網路中網友的身分難辨真假，網路上酸言不代表台灣主流民意，也不代表台灣政府，但譚德塞因此指責台灣沒道理且不公平。國民黨團首席副書記長林奕華期盼WHO以防疫優先，少掉不必要的政治動作。

國民黨團總召林為洲表示，防疫期間，很明顯地看到譚德塞對台灣不友善，還在WHO發布不正確資訊，希望他能公正處理對全球有益的醫療防疫，平等對待台灣，尤其台灣的防疫經驗也可借鏡他國參考。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，希望WHO以防疫為優先，少掉不必要的政治動作，絕對支持中華民國有機會加入WHO，不管是以觀察員身分，最好能成為正式會員。

林為洲說，很多台灣網民難免有情緒性語言，且在網路也可能客串，身分難以辨別真假，不過政府也要呼籲民眾要依據事實來批評，以替台灣發聲，不要有過激言論，甚至涉及種族歧視，「但（譚德塞）把這個帳算到台灣不公平」，因為這不代表台灣主流意見，也不代表台灣政府。

(中時 )