2016年之前在海巡署台南查緝隊擔任中校分隊長的廖書緯，涉與隊上1名王姓隊員找來兩名人頭作為2014年到2016年期間破獲兩件走私菸品案的檢舉人，廖再詐領2筆檢舉獎金共近250萬元，廉政署昨（8日）約談10名前後任查緝隊員與2位人頭，全案將依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪移送台北地檢署偵辦，複訊後將廖嫌收押禁見，王姓隊員5萬元交保候傳。

廖、王兩人被控涉嫌合謀詐領檢舉人獎金，兩人從2014年到2016年期間對破獲的兩件走私菸品案，找來兩名人頭充當檢舉人、詐領兩件私菸案共近250萬元檢舉獎金。當年這兩件私菸案分別查獲18萬多包左右的走私菸品，合計有36萬多包，查緝單位根據菸品市價核發這兩筆共近250萬元的檢舉獎金，疑遭廖、王等人「暗槓」、朋分。

檢方指出，詐領案發生在宜蘭、台北查緝隊，涉案的10名查緝隊員中，包括沈大祥等3人已退伍，其餘隊員因職務調動分散四處，昨除約談沈男，另約談海巡署本部胡姓官員、張姓查緝隊長、南部某查緝隊分隊長廖書緯、基隆查緝隊江姓分隊長、游姓退伍隊員，謝姓、陳姓人頭等12人。

(中時電子報)