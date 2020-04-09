特斯拉昨日在官方微博Po出一段影片，首次對外展現上海超級工廠內部的生產廠景。影片中清晰可見，工廠內部的自動化程度相當高，車身製造流程中，幾乎不需要人工干預，全部由機械手臂對應作業程序來完成，科技感十足。

具體來看，在上海超級工廠中，涵蓋了特斯拉車型的沖壓、焊接、塗裝、裝配等四大工序，通過製造工序集中化的方式，極大提高了整車的生產效率。

從影片中可見，首先，車身零組件從沖壓機下線，通過傳送裝置運輸到車身焊接區域，然後由焊接機器人完成車身焊接相應工序，並且在整個車身焊接和塗裝工作區域，幾乎沒有發現人工的身影，全部為自動化生產，只有在最後的車身零組件的裝配和試車階段，才會需要員工進行裝配和調試的輔助性工作。

從整個影片可知，該工廠智慧化和自動化程度都較高，這也是特斯拉能夠保證車身質量標準統一、規範的重要因素之一。

此外，在上周，特斯拉對外公布第一季度產銷情況，數據顯示，特斯拉第一季生產了10.3萬輛左右純電動車，年增率為33％左右，交付量達到8.84萬輛左右，年增近15％。

據了解，當前特斯拉的上海超級工廠早在2月上旬就恢復生產，目前已接近全面復工狀態，周產量達到了3000台左右；同時，從交通強制險數據看，陸產Model 3在2月以2132輛成績，繼續成為大陸的電動車交付冠軍。

(旺報 )