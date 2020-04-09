行政院會上午通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，將送立法院審議。修正重點包括未來上市櫃董事及監察人在訴訟發生後辭職，將不影響訴訟的進行；而董事、監察人經法院裁判解任確定後，3年內不得任上市、上櫃或興櫃公司董事、監察人。

蘇揆表示，本次修法是為強化對證券投資人及期貨交易人權益的保障，健全相關調處運作機制，並促進公司治理，有助健全資本市場發展。

金管會證券期貨局副局長張振山表示，這次修法是完備代及解任訴訟，以促進公司治理及強化投資人保護。修法的兩大主軸之一是「代表訴訟」，也就是當公司的權益受到不法侵害，公司卻怠於請求賠償時，可以投保中心自己的名義起訴，創新業務涉及法律、將獲得的賠償歸於公司的一種訴訟制度。

另外則是「解任訴訟」，也就是當公司經營階層涉有重大損害公司行為或不法情形時,投保中心得請求法院裁判解任其董事或監察人職務，維護股東權益。

金管會表示，這次修法也完備起訴範圍，將興櫃公司、外國上市櫃或興櫃公司的董事或監察人,納入投保中心提起代表、解任訴訟的範圍。另外也明確起訴事由，明訂對操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序的行為,投保中⼼心得提起代表、解任訴訟。此外則是程序從新，尚未判決確定的代表、解任訴訟事件,適用修法後的規定。

在代表訴訟部分，張振山說，過去有些公司有訴訟時，董事及監察人當下就辭職解職，現在補過來，卸任董監事仍是訴訟對象，對同一事實負責簽名的經理人員也納入代理訴訟範圍。最後解任事由也明定不以任內發生的事件為限，可能在2、3年內發生的事件，只要有不法行為，還是可進行解任訴訟。最重要的是，解任訴訟確定後，未來3年內不得擔任上市、上櫃或興櫃公司的董事或監察人。

(中時 )