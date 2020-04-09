由於蘋果供應鏈三王台積電、鴻海與股王大立光開高震盪走疲，使電子股極短線籠罩相對沈重獲利回吐賣壓，不過，部分被動元件、觸控面板與IC設計等股仍依題材逆勢演出，加上生醫、宅經濟與航運等族群接棒輪動，且金融保險族群負責穩盤，使大盤得力守10100點，從技術面觀察，算是新一波反彈觸及萬點以上層層套牢區後的相對強勢整理格局。

加權股價指數經上下大震盪逾百點後，終場報跌18.04點，為10119.43點，單日跌幅0.18%，成交1630.79億元。店頭市場方面，周四同步拉回，報跌0.29%，為125.31點，成交407.9億元。

亞股方面，除台股、日本日經指數與印尼等市場表現不佳外，餘多跟著美股欣欣向榮，迄台北下午1：45，澳洲股市大漲2.47%，餘南韓、香港、大陸滬深兩市、新加坡、馬來西亞、泰國、印度與越南等，也都臉色紅潤。

美股盤後電子盤方面，紐約州雖傳來新冠肺炎死亡病例，創單日新高利空，但全美與歐洲等地的新增新冠病例，卻呈緩和現象，顯示疫情高峰似已觸頂，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，震盪走堅，目前暫報上漲0.4%、0.21%、0.02%及0.2%。

業內人士指出，目前看起來，美國不少企業的首季財報將陸續曝光，對美股將是負向居多，而且第二季景氣受制全球主要國家仍多呈鎖國或封城下，預期也不會太好；因此，美股短期或未脫在反彈高檔震盪架構，而在前波修正多嚴重超跌下，預期美股不致再出現齊漲齊跌窘境。

相對美股將處財報將出爐尬尷處境，台股也將面臨首季財報將陸續曝光與第二季展望對市場之負面干擾，因此，短多個股操作（或說選股）的困難度將增高，不過，受惠全球資金水位處寬鬆格局與政策面不偏空，一般預期，台股在Q2有機會維持驚驚漲架構，後市不必過分看淡。

(中時電子報)