高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜的投票。為反制罷免案，高雄市長韓國瑜已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，定8日上午赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋表示，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

韓陣營的作法引發社會討論，中時電子報發起網路投票，要徵詢網友對該事件的看法，投票共有23385人參與，其中有20179人對於韓國瑜陣營的作法表示支持，認為韓國瑜應該要捍衛自己的權利，占總投票數的86.29%；而有3118人認為韓國瑜應該要坦然面對罷免投票，而不是聲請停止罷韓，做這種小動作來引發高雄市民更大的不滿，占總投票數的13.33%；另外有88人對這個議題表示沒有意見。

投票結果。

投票結果顯示，大多數的網友認為，韓國瑜聲請停止罷韓的行為是正確的，並且支持韓國瑜的做法。

(中時電子報)