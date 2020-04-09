口罩實名制2.0新政策於9日實施，因為解除單雙號限制，大人改成每14天可購買成人9片，基隆市義二路上的一家藥局隊伍比往常增長了至少2倍。（吳康瑋攝）

口罩實名制2.0新政策於9日實施，因為解除單雙號限制，大人改成每14天可購買成人9片，基隆市義二路上的一家藥局隊伍比往常增長了至少2倍。（吳康瑋攝）

口罩實名制2.0新政策於9日實施，因為解除單雙號限制，大人改成每14天可購買成人9片，基隆市義二路上的一家藥局隊伍比往常增長了至少2倍。（吳康瑋攝）

口罩實名制2.0新政策於9日實施，因為解除單雙號限制，大人改成每14天可購買成人9片、小孩每14天可以買10片，導致各市區健保藥局出現長長的人潮，基隆市義二路上的一家藥局隊伍比往常增長了至少2倍，長長的排隊人龍更長達十個店面的距離，排在隊伍末端的婦人指出，口罩新制上路，反而比原本還要難搶。

政府即日起取消身分證字號單、雙號的購買限制，改為每天都可以購買，中央疫情指揮中心日前預料排隊人潮將變多，卻沒有針對藥局預先安排，更也讓現場排隊的民眾等待的時間拉得更長，有藥師透露，原先店家已先將裝口罩的外袋預先準備好一個數量，但現在改為成人可購買9片，讓店家要手忙腳亂地重新裝袋，更有藥師因此被現場排隊民眾埋怨。

義二路上的藥局，早上11點才要開賣，平時雖都有人排隊，但今天不到9點，就已經排隊排到十個店面以外的農委會防檢局基隆分局門口，讓不少路過民眾嘆為觀止，有不少老人家坐在地板上排隊，不僅擋住行人通道，更讓車輛無法通行。

有一名排隊的婦人指出，平常分成單、雙號來購買，排隊人潮比現在少很多，但像自己聽說可以一次買得比平常多，就馬上衝出來排隊，她說「一定有很多跟她一樣的民眾出來排隊，反而造成更多群聚的危險狀況」。還有一名帶著孩子來排隊的劉姓男子指出，平常都在開賣前一個小時才來排隊，但這次怕大家都來搶，所以才特別提早排隊，可是看到長長的人龍，還是沒把握能買到。

該藥局指出，每天都可以排隊買口罩，希望民眾不要恐慌，若口罩庫存還夠，千萬要把購買機會讓給有需要的人，改天也可以來購買。此外，店家也強調，政府的口罩實名制第3波也開始預購了，可在超商領取，請民眾安心。

(中時 )