新冠肺炎疫情不斷升溫，美股大幅震盪，台股也跟著大起大落，儘管各國央行相繼採寬鬆貨幣或積極財政政策抵抗疫情可能帶來的經濟衝擊，但疫情不確定性仍相對高。富邦證券表示，當行情不穩定時，投資人可以選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，例如ETN商品(指數投資證券商品)，其優勢在於進入門檻低，報酬直接追蹤連結指數，且除管理費外無追蹤誤差，適合在混沌不明的市場持盈保泰，待全球疫情緩和後，股市回歸基本面再進行更為積極的選股操作。

指數投資證券全名是Exchange Traded Note，簡稱ETN，最初是由巴克萊銀行在2006年所發行30年期追蹤道瓊AIG商品指數的產品，是一項較新的金融商品創新，國際上有連結各式指數的ETN產品，而台灣則在去年(2019年)4月30日正式推出ETN產品上市櫃交易，富邦證券已發行了三檔ETN商品，分別為富邦特選大蘋果報酬指數ETN、富邦存股雙十等權重報酬指數ETN及富邦世代行動通訊報酬指數ETN，截至4月6日止總流通在外張數逾十萬張，總規模達4.34億元，總市占達81.68％。

富邦證券表示，目前三檔ETN所設定的追蹤題材都不相同，但發行的價格都是設定為5元，投資人僅須以少量的資金即可參與所對應的報酬指數表現，小額投資的概念適合各屬性投資人依自身需要配置並運用；富邦特選大蘋果報酬指數ETN是以蘋果概念為題材，富邦存股雙十等權重報酬指數ETN則為存股策略，而最新一檔的世代行動通訊報酬指數ETN，簡而言之就是最新的5G概念題材，這些主題式ETN都可提供投資人作為不同的投資策略選擇，在疫情尚未緩和前，投資人可以善用ETN靈活配置，來參與對應指數的報酬。

指數投資證券(ETN)商品最大的特色即在於直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且連結報酬指數在除息時將各成分股股息滾入指數進行再投資，指數連續不間斷，報酬清楚呈現一目了然；而不配息的設計使投資人獲得稅負優勢，長期而言亦有效的使投資報酬極大化，另外ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

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