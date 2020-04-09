國際股市近期展開強勁反彈，然而新冠肺炎雖然偶傳新藥、疫苗的佳音，然疫情尚未獲得控制，對全球經濟景氣衝擊後續發展成關鍵，股市開始高檔震盪，市場資金出現轉戰至連動股指反1的ETF，包括日股反1、陸股反1及台股反1等，都出現股價低檔爆量。

投資專家指出，美國道瓊指數從最低點的1.8萬多點，已回升至目前的2.3萬點以上，反彈5,000多點，反彈幅度約27％，呈現強勢反彈，此外，各國股市也都在短期內回升，台股在16個交易日內從跌破萬點到回到萬點之上，均呈現凌厲的反彈走勢，短線恐有拉回整理之虞，連動股指反向ETF成為市場資金避險標的。

國泰中國A50反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1、群益臺灣加權反1、元大滬深300反1等，今（9）日均同步從低檔反彈，技術面也出現KD值由低檔交叉向上。

法人表示，未來宜進一步觀察國際大立光、台積電法說會釋出的內容，以作為市場對於未來景氣多空去向，以及近日美國超級財報周公布表現，台股3月營收及5月中旬將陸續公布的第一季財報結果。

(工商 )