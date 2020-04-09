母親節即將到來，台灣高鐵（2633）表示，將在5月8日（五）至5月11日（一）疏運期間，加開25班次列車（南下16班、北上9班），總計4天提供597班次的旅運服務，4月11日（六）凌晨零時起開放購票，8日到10日實施全車對號座。

台灣高鐵指出，配合政府相關防疫措施並兼顧旅運需求，於2020「母親節疏運」期間前三天（5/8-5/10），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，5月11日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

台灣高鐵自4月1日起針對進站旅客實施全面體溫量測，旅客額溫若超過37.5℃，不得搭乘高鐵，並請旅客自備口罩、全程配戴；全線12座車站預計今日全面完成醫療級紅外線體溫感測儀的裝設，將大幅提升監測效能。

同時，台灣高鐵調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂改為提供單獨包裝甜鹹點心各1份及瓶裝水，並停止供應熱飲及書報雜誌。

面對疫情，台灣高鐵秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，車站消毒頻率由原本每4小時一次提升至每2小時一次，並於車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；各車站生飲台型式的飲水機也將暫時關閉不提供服務。

(工商 )