北投警分局偵查隊承辦拾得遺失物業務林姓偵查佐，去年8月底，因受理民眾拾獲5萬元案件，將其中4萬元佔為己有，失主當時不動聲色，立刻找到前1天受理的派出所員警到偵查隊對質，分局展開調查後，林員自知紙包不住火，方將餘款發還，但已鑄成大錯。士林地檢署偵結，以「遺失物保管袋」載明1000元共50張，認定林涉犯貪汙罪，依法提起公訴。

林姓偵查佐自2017年1月起，承辦拾得遺失物業務，去年8月底，民眾撿到張女遺失的小提袋，裡面裝有現金5萬、8本存摺，交由北投警分局大屯派出所值班員警，隔天，案件移交北投警分局偵查隊，林員將存摺寄給銀行，轉交失主。

張女1星期後到分局領回現金，但林並沒有將拾獲人撿到的5萬元如數發還，僅發還1萬，剩餘4萬元佔為己有，而張女第一時間僅感到困惑，立刻打電話詢問當天值班員警，得知拾獲人撿到5萬，派出所也如數移交偵查隊。

經過半小時，張女找來派出所員警到偵查隊，與林員對質，員警拿出受理的「遺失物保管袋」，上面載明「品名：新台幣面額1000元」、「數量：50」，張女要求分局的長官給一個交代，林才因無法掩蓋，拿出剩下的4萬元交給失主。

北投警分局展開調查，將整個對質過程、拾得物陳報單提供給地檢署偵辦，檢察官調查後，以貪汙治罪條例，侵占職務上持有之非公用私有財物提起公訴。

(中時 )