新竹縣尖石鄉霞喀羅古道、鐵嶺，今年通過國家發展委員會的「地方創生國家戰略計畫」，分別獲得700萬、1000萬補助，將修繕、新增公有設施如步道、公廁等，提升遊客的旅遊品質，也將邀請地方團體參與，活化地方創生。

交通旅遊處表示，霞喀羅古道為全台第1個國家級步道，可連結五峰鄉清泉至尖石鄉秀巒，沿途還有日治時期的駐在所，每年秋天楓紅更吸引不少遊客、山友趨之若鶩，不過也因步道受到歡迎，也造成停車、公廁等需求。

此次爭取700萬元經費，由中央補助8成、鄉公所自籌2成，將在養老部落登山口設置停車區、市集廣場、公廁改造等，以活絡地方經濟，預計本月發包、12月完工。

另外，鐵嶺基地位於尖石鄉新樂村，過去原泰雅族原住民生活聚居之地，不過因四面環山，基地位置理想，成為國軍訓練基地，但目前步道、平台等設施破損且雜草叢生，目前向中央爭取計畫經費，規畫計畫區2.7公頃，將打造無障礙步道及導覽工程、照明、排水及植栽，將於5月開工、12月完工，未來也將持續爭取中央預算，還原歷史情境，並結合山訓、休閒活動設施，打造結合軍事及戶外生活體驗的亮點。

新竹縣長楊文科也表示，期望透過此計畫，點亮2個觀光景點、改善旅遊服務品質，繼而帶動地方創生。

(中時 )