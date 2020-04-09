台中國家歌劇院推出《看見你的自由步》展出，結合擴增實境科技呈現新的舞蹈展出樣貌。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

結合擴增實境科技，讓舞蹈藝術呈現的樣貌更有趣了！台中國家歌劇院推出《看見你的自由步》展出，策展人蘇威嘉為6名舞者編創12段舞蹈，以環繞同步攝影做為擴增實境基礎，將在歌劇院12個據點，讓民眾透過手機或平板電腦欣賞不一樣的舞蹈展出，甚至可與舞者共舞互動、同框錄影拍照。

《自由步》是驫舞劇場團長蘇威嘉於2013年展開的十年創作計畫，《看見你的自由步》則是蘇威嘉針對6名舞者的個人風格與肢體特質，編創出12段獨特舞蹈，並以環繞同步攝影進行舞蹈影像紀錄，做為擴增實境基礎。看見你的自由步》將以擴增實境的嶄新手法，自4月11日至5月24日在台中國家歌劇院的凸凸廳等12個空間展出。

民眾以手機或平板電腦下載展覽專屬APP應用程式，以APP掃描在展出場地的「觸發圖」後，透過螢幕即可從不同角度與距離觀看舞蹈演出影像，甚至可與螢幕上的舞者共舞、同框錄影拍照互動體驗。

參與展示計畫的6名舞者有陳武康、周書毅、張建明、吳孟珂、李尹櫻與方妤婷，透過AR介面展現各自獨特的肢體語言。李尹櫻表示，演出被仔細地被紀錄下來，使觀演關係更加親密，也更具有挑戰性；吳孟珂則指出，去除劇場與舞台框架的演出，舞者有更多細膩探索的空間，演出有很大的即興成分，展現更多的自由與可能。

(中時 )