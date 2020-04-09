世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）聲稱被台灣「人身攻擊」，不僅外交部強烈反擊，國民黨今(9)日也表示，世衛組織主管不應在未有明確證據的情況下，便將他自己最近所受的抨擊「均歸咎於台灣」，而且他也不應漠視長期以來，我國願有意義參與世衛大會之強烈訴求，因為兩者已明顯損害國人的國際形象與健康權。

國民黨表示，中華民國是國際醫療體系的一員，長期致力於醫療服務以及國際公益。國民黨執政時期參與世衛大會及專家會議時，也成功地貢獻所能，得到世界多國的認同。

國民黨進一步指出，面對本次新冠肺炎疫情，我國不僅展現高水準的公衛防疫能力，更顯示我國不應該因為任何理由而被排除於世衛組織之外。國民黨主張世衛組織應拋開大國政治的羈絆，遵守該組織憲章，嚴肅並平等地對待我國以及2,350萬同胞。國民黨無論執政或在野，均全力支持可讓我國重返世衛組織之理性、靈活外交政策。

國民黨說，不樂見在我國參與世衛組織討論中，任何泛政治化的攻訐或挑釁式的言語，因為這些無助於我國的參與。國民黨重申，相信我國國民多能理性討論，念茲在茲的都是讓我國於今年五月順利參與世衛大會，貢獻己力。

(工商 )