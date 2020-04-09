台灣科技在國際獎項競逐中傳回捷報！在經濟部技術處科技專案支持下，工研院9日再以「無甲醛環保接著劑」勇奪創新界奧斯卡獎美譽的愛迪生獎「金牌獎」（Edison Awards），在材料科學與工程類技術領先美國陶氏化學。這是工研院首次以健康安全科技連續獲得二項愛迪生獎肯定，繼治療癌症的仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）後，再以避免甲醛危害的健康無毒接著劑技術，從全球近400項競逐技術中脫穎而出，與麻省理工學院、EPSON、SRI、MasterCard、LEGO Education等國際知名機構同獲愛迪生獎金獎，讓臺灣創新健康材料科技在國際上發揮影響力。 愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「2020年愛迪生獎獲獎技術讓我們了解，研發與設計的精進對重塑日新月異的未來想像是何等重要，這些技術更為全球樹立了正向創新如何改變世界的指標。」工研院院長劉文雄表示，創新是促進產業發展重要的驅動力，工研院不僅勇於創新，以市場為導向，將研發貼近市場需求，更以全球未來生活趨勢，擘劃2030技術策略與藍圖，積極為臺灣創新科技找到新的發展與應用。

今年是工研院首次獲得二項愛迪生獎，獲獎的「仿生多突狀磁珠製備技術」及「無甲醛環保接著劑」二項技術都很有意義，不僅都是以創新技術為人類健康提供更精準醫療或避免甲醛毒害，更重要的是找到消費者痛點，將科技融入生活，工研院研發不是為了拿獎，而是為了產業、人類解決問題！

甲醛對健康的危害已經不是新聞，但大多數木製傢俱板材仍須靠含甲醛的黏著劑來黏合，2018年全球木材黏著劑需求大約有3,700萬噸，其中高達9成的木頭板材都採用尿素甲醛樹脂黏著劑。

工研院此次獲獎的「無甲醛環保接著劑」，突破傳統板材含甲醛的黏著作法，應用大自然最多且易取得的纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，不僅黏著性及耐水性佳，不揮發有毒氣體，易整合在現今製程中生產，適合應用在多樣木製傢俱、實木地板及竹製板材等相關木業作為黏著使用。

「無甲醛環保接著劑」已獲得臺、日、美專利，符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6。已成功打進國際知名連鎖傢俱大廠供應鏈，完成產品認證，預計在2022年前逐漸全面使用這項無甲醛木材黏著劑，工研院也成立新創公司進行生產，將協助建築、裝潢等傳統產業向無毒方向轉型再升級，為民眾提供更健康無毒的生活環境。 工研院自2017年分別以高速充電鋁電池、流體驅動緊急照明、iRoadSafe智慧道路安全警示系統，連續四度獲得愛迪生獎（Edison Awards），今年更以仿生多突狀磁珠製備技術及無甲醛環保接著劑從全球近400件產品／服務／解決方案脫穎而出，與陶氏化學、Adobe、P&G、NVIDIA、Bose、GE Healthcare、Thermo Fisher Scientific、Lenovo、歐司朗等國際大廠共同獲得2020愛迪生獎（Edison Awards），讓臺灣創新生醫及材料科技在國際上發揮影響力。

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