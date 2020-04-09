各國為減低疫情衝擊推出前所未有的因應措施，加上公司債評價大幅下跌，有利信用債資產。因此，貝萊德對全球投資等級債券的看法由減碼上調至略為加碼，並維持加碼高收益債券的看法。

全球各地央行著重於紓緩市場錯誤定價及金融環境緊縮的情況。貝萊德表示，歐洲央行宣布取消先前推出7,500 億歐元緊急購債計劃的購債上限，使其可無上限購買資產。聯準會採取「不惜一切代價」的方針，包括承諾大幅擴張其4.5兆美元的資產負債表規模，推出直接支持中小企業以及各州及城市的貸款計劃，並首度購買美國公司債。

換言之，主要經濟體央行的資產負債表規模達20兆美元，並有進一步擴大的趨勢。利率處於歷史低點、因應措施帶動市場走穩，加上3月拋售潮後評價更具吸引力，在這環境下，貝萊德認為，票息收益吸引力上升，而全球投資等級及高收益債券、歐元區週邊國家政府債券以及新興市場當地貨幣債券可作為收益來源。

貝萊德說，有關當局推出的大規模財政及貨幣措施，有助減低經濟下行風險以及過多信用債評級下調及債務違約率飆升的風險。由於經濟活動持續停擺，加上油價暴跌導致能源等行業面對嚴峻挑戰，因此仍存在流動性短暫緊縮的風險。然而，近期信用債利差大幅增加，這意味著投資人基本上可依據所承擔的風險取得報酬。在極具不確定性的經濟環境下，看好信用債多於股票，因債券持有人可從企業現金流中優先受償。

因此，貝萊德近期上調對美國國庫券的戰術性投資觀點，以抵銷信用債配置增加所帶來的風險。雖然收益率處於歷史低點，但在主要成熟經濟體政府債券中，美國國庫券收益率仍為最高，假如風險資產遭拋售，收益率進一步下跌的空間大於歐元區或日本債券。長期而言，由於收益率處於較低水準，加上各地央行將殖利率曲線各部分利率維持在低點的意願高於以往，政府債券防禦投資組合風險的作用可能減弱。

貝萊德說，在市場更加渴求收益的環境下，票息收益相當重要，由於各國為減低新冠肺炎疫情對經濟及市場的影響，進而推出的特殊貨幣及財政措施逐漸成形，而各地央行亦重啟購買信用債資產的計劃，加上評價水準大幅下跌，企業債券及歐元區週邊國家主權債券等利差資產有望取得出色表現。

(工商 )