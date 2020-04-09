行政院會上午首度舉行視訊院會，包括高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲都親自上陣，過程相當順利，蘇揆也在院會說明因應疫情採取視訊院會的原因。今天政院閣員共坐兩圈，都戴上口罩，間隔1.5公尺。

新冠肺炎來襲，部分部會已採彈性上下班方式因應，行政院則是在閣員較為聚集的院會首度採行視訊會議，採用的是思科WEBEX，行政院會人數也明顯減少，並有戴上口罩。

在六都之中，除了韓國瑜及黃偉哲外，其他的縣市都是副市長出席，部分部會首長也採取視訊方式與會。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，今天是有史以來行政院會首次採視訊會議，過去平均院會75人參與，今天採視訊後，室內只有52人 參與視訊會議機關都是位於台北市以外的，共有5部會，包括文化部、海委會、原民會、客委會、原能會，此外則是6直轄市代表，而3個獨立機會，包括中選會、通傳會、 公平會都是以視訊參與， 原本往常參與的幕僚人員人力也減少，

她說，在座次安排上，過去首長都坐外圍，形成馬蹄形分布，為拉開 至少1.5公尺 所以內圈也坐，且是錯開的坐，不止空氣流通，且首長都保持1.5公尺以上。

(中時 )