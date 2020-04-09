考試院會今天通過放寬考試資格限制，修正外交特考及國際經濟商務特考相關規定，開放尚未服役男性也能報考。現行最高應考年齡45歲限制，也因有年齡歧視之虞，考試院也作成附帶決議，將請外交部及經濟部研議取消或放寬該項年齡限制。

現行公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則，以及公務人員特種考試國際經濟商務人員考試規則，明訂男性應考人須服畢兵役丶核准免服兵役，或現正服役中法定役期尚未屆滿，考試院今天召開院會，通過刪除這項規定。未來尚未服役的男性也能夠報考。

由於該2項考試也設有最高應考年齡45歲限制，考試院認為，可能有年齡歧視之虞，有礙優秀人才的選用，因此考試院也作成附帶決議，將請外交部及經濟部研議取消或放寬該項年齡限制的可行性，以維護人民應考試、服公職權利，並符合國際公約規範。

相關規定因同時配合109年1月16日施行的職組暨職系名稱一覽表，以及其他公務人員考試規則體例，考試院也決定一併修正該2考試規則相關條文、應考資格表、應試科目及成績計算表的職組名稱及體例文字。

考試院院會今天也通過，修正公務人員特種考試警察人員考試規則等6種法規有關體格檢查精神疾病的文字，以符合聯合國身心障礙者權利公約精神。考試院表示，此項修正是配合衛福部去年6月10日召開的「身心障礙者權利公約法規及行政措施優先檢視清單因應措施第二場審認會議」決議作修正。

(中時 )