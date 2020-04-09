七期因坐擁藝文地標台中國家歌劇院等重大建設，為房市行情鍍金。（盧金足攝）

聯聚建設在台中市七期市政路的新建案「聯聚瑞安大廈」，打造大樓別墅化的特色，獲企業家二代青睞。（盧金足攝）

新光、遠東等百貨公司，在七期形成台中市的人氣帶來買氣的商圈。（盧金足攝）

台中市第一條捷運綠線年底將完工通車，搭捷運到高鐵站更快速，看好軌道經濟逐漸發酵。（盧金足攝）

市政路沿線有國際連鎖星巴克咖啡、人文茶館春水堂等知名餐飲，形成七期新商圈。（盧金足攝）

台中市七期市政路坐擁政經核心重鎮，還有綠意盎然的林蔭大道，加上沿線有耕讀園餐廳、國際連鎖星巴克咖啡、人文茶館春水堂等知名餐飲，鄰近台中國家歌劇院與新光、遠東百貨，形成頂級豪宅聚落，七期豪宅建商競相推案，「聯聚瑞安大廈」打造大樓別墅化的新建案，獲企業家二代青睞。

聯聚建設總經理王于娟表示，七期市政路被譽為最美的林蔭大道，全長2公里，路寬60米，經過20多年路樹栽種綠意盎然，綠化是世界潮流，特別將綠意融合到「聯聚瑞安大廈」的規畫理念，為讓綠色生命力往上成長，設計每三層樓變化層次的複層陽台，栽種綠樹，讓大樓別墅化，居住在城市中像住在Villa的抒壓感受。

王于娟說，建築是城市的風景，「聯聚瑞安大廈」是一棟會呼吸的建築，居住環境空間能與大自然合而為一，離塵不離城的品質，健康養生又充滿活力的好宅，將成為聯聚系列建案的新亮點。

在台商回流和頂級客戶矚目下，再度掀起七期豪宅熱，特別是匯聚金融、飯店和豪宅的市政路，競爭更形白熱化，市政路已形成全方位經貿特區。

市政路重大建設到位，市府為有效強化工業區一路及安和路聯繫功能，紓解台灣大道、朝馬路交通負荷，提升安和國中及協和國小學童通學安全，加速辦理市政路延伸開闢工程，完工後將可貫穿科技走廊，更帶動市政路交通與商機。

市政路寬廣大器的道路與交通動線挹注，除了萬豪、千禧集團兩大國際級酒店品牌插旗外，豐邑建設推出「豐邑市政核心」及「豐邑市政都心廣場」二棟商辦外，今年將規畫位於市政路、河南路口的第三棟商辦大樓，打造50層商辦大樓，租賃行情熱，帶動市政路商圈行情。

七期以市政路區分南北側，北側新市政中心集結台中市人潮帶來錢潮的新光、遠百商圈、還有藝文地標台中國家歌劇院，頂級客層列為購屋首選標的。

此外，南側有占地8.88公頃的文心森林公園，還有面積達2.1公頃的惠來公園，惠文學區、黎明社區提供完整生活圈，市政路居其中，坐享兩大優勢。

值得一提的是，與市政路相接的文心路，為台中市第一條捷運綠線的大動脈，台中捷運綠線有18個車站，市府力拚年底提前完工通車，現正進行最後整備，未來從北屯至台中高鐵站，捷運車程大約32分鐘左右，軌道經濟逐漸發酵。

「聯聚瑞安大廈」推出新現代new modern建築外觀，不同以往聯聚風格，備受關注，很多企業二代認為，「聯聚瑞安大廈」占地面積652坪，規畫60坪含標配產品，看好為適居的坪數，再加上有惠文學區，子女就學方便，聯聚建設在建築業界的口碑，品牌力創造競爭力，一流社區服務，都是他們進駐的主因。

(中時 )