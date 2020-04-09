立委王婉諭今（9）日在備詢時指出，有文化部選出來的優良讀物傳遞錯誤性平教育訊息，文化部應要嚴格把關。（摘自立法院轉播網站）

文化部優良讀物是家長選書時的參考，今（9）日上午立委王婉諭在備詢時指出，有文化部選出來的優良讀物傳遞錯誤性平教育訊息，對此，文化部次長蕭宗煌表示，會檢討選書流程，未來會請人權、性平書籍專家檢視。

王婉諭表示，文化部應要善盡職責，對讀物把關，家長替孩子選書時，文化部優良讀物可提供好的指引，但有部分優良讀物內容卻有問題，像是《小女生身體的祕密：女生一定要看的正確性知識》書中提到，「清純的少女，使用衛生棉就好，等長大之後再去考慮使用衛生棉條。」

此外，書中也提到，女生在月經期間不要去游泳或泡溫泉，「想要運動的話，在院子打打羽毛球就好」、「這是美麗優雅的淑女應該遵守的基本禮儀喔」，王婉諭表示，書中內容違反正確知識，「這樣的資訊，是不是適合作為國小生的讀物？」

蕭宗煌表示，文化部會檢討，將來關於人權、性別平等書籍，會特別請專家協助檢視內容。

(中時 )