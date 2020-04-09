詹進裕回想，喪失嗅覺已經是頭顱重創的最低代價了，他相當感謝彰化醫院救了他一命，在知道醫院需要護目鏡時，就決定要捐出全部，希望帶給醫護人員一點溫暖。（吳建輝攝）

醫院同仁在拿到護目鏡時，得知這背後的故事，也覺得於有榮焉，暖暖心意湧上心頭。（吳建輝攝）

新冠肺炎肆虐，各式防疫物資大缺，衛福部彰化醫院上周在採購防疫物資時，打電話到溪湖鎮超時代眼鏡，欲購買護目鏡，老闆聽聞，馬上捐出店內所有護目鏡給醫護人員，善舉讓醫院納悶，原來56歲的老闆詹進裕，11年前因意外頭顱重創，曾送到彰化醫院動開顱手術挽回一命，因此他盡其所能，說什麼也要捐贈護目鏡給醫護人員。

在溪湖開設眼鏡行已經35年的詹進裕說，他11年前就讀中山醫視光學系，因為備考與生活壓力兩頭燒，一個不注意從家裡4樓採光罩，以倒栽蔥方式跌到3樓陽台，重創頭顱，緊急送到彰化醫院救治，緊急做了開顱手術清除血塊，才保住一命。

術後他在醫院住了大半個月才逐漸恢復，但從此失去嗅覺，詹進裕回想，喪失嗅覺已經是頭顱重創的最低代價了，他相當感謝彰化醫院救了他一命，9年前他考驗光師也是到彰化醫院實習，一直覺得與醫院很有緣，在知道醫院需要護目鏡時，就決定要捐出全部，希望帶給醫護人員一點溫暖。

彰化醫院院長謝文淮表示，事過境遷詹進裕先生還是記得這份情誼，相當難得，在全民抗疫期間，以實際行動來支持第一線的醫護人員，捐贈護目鏡給同仁，非常感謝詹先生的義舉，同仁在拿到護目鏡時，得知這背後的故事，也覺得於有榮焉，暖暖心意湧上心頭。

(中時 )