世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞在世衛記者會上指責台灣對他人身攻擊，引發譁然，北市議員王世堅怒轟，譚德塞「鬼主意、鬼心思很多」，故意說自己被迫害、還扯種族歧視來保護自己，完全是為卸責，譚「柿子挑軟的吃」，因美國每年資助WHO經費高達4成、大陸占2成，譚「拿誰的錢就幫誰說話」，面對美國總統川普批評，只能乖乖挨罵，不敢回罵美國。

王世堅9日接受廣播節目專訪時指出，譚德塞吃定台灣是國際孤兒，想說台灣沒有WHO會員，連WHA觀察員資格都被取消，「因此一股腦想將這陣子受到的批評都推給台灣」，但台灣人是最善良厚道，在國際間走到哪都常面臨歧視問題，台灣人會罵任何事，絕對不會去罵譚德塞的膚色。

王世堅說，過去幾十年，台灣人努力走出去，台灣產品賣出去都備受歡迎，「不像大陸連醫療用品都可以作假」，恰好跟台灣畫出明顯的界線。

談及疫情，主持人朱學恒指自武漢封城以來，衛福部長陳時中幾乎沒休假，每天開記者會都坐鎮、有時一天還得開2次，詢問是否應讓陳時中間歇性休假？

王世堅說，因現在整個社會對陳時中的信任、加上陳責任心也重，怕休假大家不安心，他有一個無厘頭的妙計，之前上藝人郭子乾節目發現很會模仿，連扮蘇貞昌也維妙維肖，「建議可讓郭子乾暫時扮演陳時中主持記者會」，讓陳時中至少能休息2到3天。

(中時 )