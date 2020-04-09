漢翔因為時空背景，累積深厚的航太製造經驗，由於航太和太空有部分共通性，漢翔成為國內衛星產業發展的領頭羊，未來可望受惠日趨發達的太空產業，吃下國外訂單。

「其實，SpaceX有來找過我們！」1位漢翔資深員工私下透露。SpaceX是1家航太製造商和太空運輸公司，由特斯拉老闆馬斯克於18年前創辦，目標是降低太空運輸的成本，進行火星殖民。這趟漢翔拜訪，證明漢翔的航太與太空實力。

漢翔原本隸屬於中科院航發中心，業務形態由軍機全機研製的任務導向，轉變成國防科技公司，接著民營化、上市，有軍用、民用及科技服務3大範疇。

漢翔衛星技術 國家太空中心按讚

漢翔總經理馬萬鈞表示，台灣因為特殊的國際地位，早年外購國防武器受阻，「逼」得不得不自立自強，讓漢翔練就一身好功夫，才能自製IDF經國號戰機，到現在的高教機，「太空是要求更高、更嚴謹的航空零件，」而衛星元件研發趨勢朝向複材輕量化達到減重目的，這個趨勢與航空元件研發是一致的，漢翔公司在製作這兩種類型元件，可以運用共通的機具、製程與經驗能量來完成，順理成章跨到太空領域，而太空領域大致分為機械、航電，漢翔對機械的著墨較多。

國家太空中心立方衛星計畫主持人林信嘉博士表示，上太空的難度是要禁得起真空、溫度變化，且不能維修的特性。

複合材料應用是強項 已打進國際杯

日前，由國際太空站丁肇中院士主導的AMS-02探測器，在太空站運行超過8年，目的收集宇宙粒子，探究宇宙起源。為能繼續運作，關鍵的散熱幫浦需要升級，2015年丁肇中來台邀請成大、漢翔設計與製作外接散熱系統升級，2019年11月火箭成功發射，目前漢翔製作的散熱板、控制盒等元件都已經在國際太空站上正常運作，受到國際矚目。

「漢翔強項是複合材料的應用，但複材在製作時要能不變形，不容易。」余憲政指出，漢翔在鋁蜂巢結構與複合材料的設計與使用有豐富經驗，迅速有效地配合各項結構的設計，製作合乎太空規格的衛星或酬載結構體。

馬萬鈞直言，以國內的產業特性來說，由於衛星的產製數量不多，難以提供可觀的商機吸引廠商積極參與。

所以，目前仍然要靠政府提供資源研製關鍵技術，同時透過國際共同出資的合作模式，讓國內相關供應鏈有機會參與國外元件的研製，當累積出豐富實績後，進而有能力爭取衛星相關商機。值得欣慰的是，近幾年看到政府有心培植，也要求國產化，「方向是對的，在有領先優勢時，趁勝追擊！」...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)