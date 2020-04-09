防疫健康商機湧現，台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網保健食品買氣持續升溫，momo於4月9日攜手輝瑞生技旗下三大指標品牌打造超級品牌日，包含善存、挺立、克補全品項優惠75折起，momo獨家善存雙效B群、善存三效順暢益生菌新品激殺組也將祭出超值價，預估品牌銷售較平日成長30倍。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，台灣亦處於防疫關鍵期，補充保健食品是許多民眾增強免疫力的選擇，保健食品買氣自疫情延燒以來持續升溫，富邦媒旗下通路momo購物網保健食品買氣年增破50%，成為公司營運成長推手。

富邦媒表示，善存、挺立、克補三大保健品牌廣為大眾所熟知，自疫情蔓延以來更成消費者增加保護力的首選，帶動momo《善存x挺立x克補品牌旗艦館》買氣較平日成長達50%；瞄準全民防疫保健需求，momo於4月9日攜手輝瑞生技旗下三大指標品牌打造超級品牌日，包含善存、挺立、克補全品項優惠75折起，momo獨家善存雙效B群、善存三效順暢益生菌新品激殺組也將祭出超值價。預估品牌銷售較平日成長30倍。

此外，根據消費觀察，保健食品主力購買群聚焦在35至45歲間的女性，為挑戰家庭與工作雙得的目標，保健食品便成為其回補自身能量、兼顧全家健康的利器，因應不同年齡層與性別等補充需求不盡相同，品牌日當天momo將依據產品性質規劃出銀髮、兒童、孕婦、女仕、男仕與保護專區，為讓消費者一目了然跟著指南購。

(時報資訊)