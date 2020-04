美國總統川普(Donald Trump)昨(8)日舉行記者會,一名男記者提問時,川普問他來自哪裡,男記者回答「台灣」。不過網友發現,其實該名記者任職於大陸東方衛視,在網路上掀起熱議。

日前香港鳳凰衛視女記者提問前,論述大陸如何幫助美國,川普提出質疑,是否代表大陸聲明。有鑑於此,昨記者張經義提問時,川普問「Where are from?」他回答「I am from Taiwan.」川普說了一聲「Good」後兩人才繼續問答。

張經義在川普記者會上的表現引發網友熱議,首次看到台灣記者提問很興奮,但該記者問了兩個不痛不癢的問題,後來發現是上海東方衛視的記者,直批「你是中國記者 不要拿台灣墊背!」

其他人也表示,「玩文字遊戲」、「應該是被Trump問到嚇尿了,才問了無關痛癢的問題吧?」「真的無恥」、「他為什麼不敢說自己那一家媒體啊?」但也有網友說「是台灣出生的沒錯啊」。

張經義1979年出生於台灣,獲政治大學新聞、阿拉伯語雙學位,2010年加入鳳凰衛視,隔年正式被錄取成為白宮外國記者團,也是首位中文媒體成員,現任東方衛視駐白宮記者。

(中時電子報)