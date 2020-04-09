美國總統川普（Donald Trump）昨（8）日舉行記者會，一名男記者提問時，川普問他來自哪裡，男記者回答「台灣」。不過網友發現，其實該名記者任職於大陸東方衛視，在網路上掀起熱議。

日前香港鳳凰衛視女記者提問前，論述大陸如何幫助美國，川普提出質疑，是否代表大陸聲明。有鑑於此，昨記者張經義提問時，川普問「Where are from？」他回答「I am from Taiwan.」川普說了一聲「Good」後兩人才繼續問答。

張經義在川普記者會上的表現引發網友熱議，首次看到台灣記者提問很興奮，但該記者問了兩個不痛不癢的問題，後來發現是上海東方衛視的記者，直批「你是中國記者 不要拿台灣墊背！」

其他人也表示，「玩文字遊戲」、「應該是被Trump問到嚇尿了，才問了無關痛癢的問題吧？」「真的無恥」、「他為什麼不敢說自己那一家媒體啊？」但也有網友說「是台灣出生的沒錯啊」。

張經義1979年出生於台灣，獲政治大學新聞、阿拉伯語雙學位，2010年加入鳳凰衛視，隔年正式被錄取成為白宮外國記者團，也是首位中文媒體成員，現任東方衛視駐白宮記者。

(中時電子報)