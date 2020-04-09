遠東新(1402)宣布開發出一種新型超細纖維，用以取代現行醫療級口罩中間過濾層，新型超細纖維以次奈米纖維作為主體且多層結構，抓取細小微粒子，產品更可以重複水洗使用，提高口罩使用次數。經檢測其細菌過濾效果遠優於一般醫療級口罩，更貼近醫療級N95口罩的高過濾規格，並對PM2.5具有過濾效果。面對未來國內熔噴過濾層可能短缺，遠東新正積極協助國內口罩業者測試此一新產品。

遠東新為全球最大醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，也是台灣生產醫療級口罩內層親膚層原料的唯一本土供應商。目前供應全台每日1300萬片口罩所需之醫療級纖維。下一階段台灣每日口罩提產至2000萬片，遠東新表示將確保此醫療級纖維的供應無虞。除了穩定供應醫療級口罩所需原料外，遠東新也供應全球醫療級N95口罩的PE/PET複合纖維原料，在台灣進一步提升醫療級N95口罩政策下，遠東新強調將全力滿足所需原料。

遠東新為全球不織布原料供應商領導者，尤其是醫療衛材領域之主要供應商，提供高品質的纖維原料予國內外知名品牌。該公司近年積極佈局研發醫療用功能性纖維、抗病毒纖維，亦跨入特用防護服，包含隔離衣、防護衣、手術衣等，不但深耕台灣，並拓展至上海、越南生產基地行銷全世界，在全球醫療與健康產業上提供最先進優質的材料。

一般醫療級口罩分為三層，分別為：1外層-防潑水隔離層：主要材質為PP聚丙烯纖維，防止他人之飛沫傳染。遠東新開發以PE/PP及PE/PET材質替代。2中間-過濾層：主要材料為PP聚丙烯纖維，抓取阻檔細菌、病毒等細小微粒子。遠東新開發以新型超細纖維(PE/PET, Nylon/PET)材質替代。3內層-吸水親膚層：主要材料為PE/PP及PE/PET複合纖維，提升臉部與口罩接觸之觸感，並防止咳嗽者的飛沫散逸。

(時報資訊)