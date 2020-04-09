全民抗疫期間多數民眾會盡量減少外出，但採買物資讓超市、賣場成為最夯通路，電動機車Gogoro也「疫」外熱賣，在連鎖量販店通路訂單快速成長，3月於量販店訂單月增逾一成，線上賞車流量也大增五成。

機車於防疫期間意外受惠，機車族關注各縣市政府補助措施，根據台灣智慧移動產業協會（SMAT）統計，電動機車部分以嘉義市、台南市、桃園市新購補助最優惠。但若將中央補助金額也計算在內，花蓮最高補助1.1萬元為全台最高。

全台各縣市今年度電動機車補助方案已陸續出爐，目前已有18個縣市公布2020年加碼補助方案。SMAT表示，從各縣市環保局對新購電動機車的補助金額來看，嘉義市、台南市、桃園市、新竹縣、雲林縣是對電動機車騎士最友善的前5名，最高補助達8000元。如果將中央補助金額也計算在內，花蓮最高補助1.1萬元，台東最高補助1萬元。

全民抗疫期間，採買所需物資的例行性活動反而成為家庭小放風時刻，讓全台連鎖量販店、超市、賣場成為最夯通路，Gogoro除了在各大賣場通路廣設換電站外，也在全台近90家的家樂福與大潤發皆有販售Gogoro，提供更多元的銷售通路。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，民眾減少搭乘大眾運輸工具帶動電動機車買氣升溫，為了讓民眾方便獲得新車資訊，大型連鎖量販店通路成為接觸民眾的最佳管道之一，部分常態駐點的通路，賞車人潮明顯成長，3月量販店訂單數較2月成長達11.4%，也順勢衝出一波買氣。此外，Gogoro於防疫期間特別強打的Gogoro網路商店訂車服務，線上賞車服務流量較去年同期相比，提升約五成瀏覽量。

(時報資訊)